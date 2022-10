Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona ii va construi o statuie lui Lionel Messi. Starul argentinian, care evolueaza in prezent la PSG, a scris istorie pentru gruparea de pe Camp Nou, iar catalanii vor sa il rasplateasca pentru eforturile sale. Lionel Messi nu doar ca va avea o statuie, dar catalanii incearca din rasputeri sa il…

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- Ucraina vrea sa organizeze CM-2030! Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei…

- Cristi Chivu se afla printre numele luate in calcul de conducerea lui Inter pentru a-l inlocui pe postul de antrenor pe Simone Inzaghi, scrie presa din Italia. Ediția tiparita Tuttosport, citata de sempreinter.com, noteaza ca Simone Inzaghi e sub presiune la Inter, dupa startul de sezon modest al nerazzurrilor.…

- Robert Lewandowski, cifre uluitoare la Barcelona! Starul polonez doboara record dupa record pentru catalani. Robert Lewandowski pare ca este de o viata la Barcelona. A ajuns la 9 goluri marcate pentru Barcelona in campionat dupa numai 7 meciuri jucate. Robert Lewandowski, cifre uluitoare la Barcelona…

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…