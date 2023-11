Real Madrid – Napoli 4-2 și Benfica – Inter 3-3 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Dupa rezultatele inregistrate, o formație s-a calificat in optimile competiției. Este vorba despre Arsenal, care a obținut biletul pentru „primavara europeana” dupa victoria cu Lens. „Tunarii” lui Arteta au condus cu 5-0 la pauza și și-au adjudecat […] The post Real Madrid – Napoli 4-2 și Benfica – Inter 3-3! Arsenal, calificata in optimi! A fost spectacol total in Liga Campionilor appeared first on Antena Sport .