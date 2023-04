Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid - Manchester City și Inter - AC Milan sunt cele doua semifinale ale ediției 2022-2023 din Champions League. Ultimele care au patruns in careul de ași, City și Inter, au spulberat emoțiile miercuri seara și au mai facut un pas spre trofeul suprem, mult-ravnita cupa cu „urechi mari”. Milan…

- In cursul zilei de vineri, la sediul UEFA din Nyon, a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Manchester City – Bayern și Real Madrid – Chelsea, in sferturile de finala din Liga Campionilor! Tragerea la sorți de la Nyon a decis și țintarul semifinalelor Poate cel mai…

- Echipa Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni formatia Chelsea Londra in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon. De asemenea, Manchester City va juca impotriva formatiei Bayern Munchen. Cele patru confruntari din sferturile…

- Manchester City, Inter, Bayern Munchen, AC Milan, Benfica, Chelsea, Real Madrid și Napoli sunt echipele calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk. Tragerea la sorți…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…

- Lionel Scaloni, selectionerul campioanei mondiale Argentina, italianul Carlo Ancelotti, castigator al Ligii Campionilor cu Real Madrid, si spaniolul Pep Guardiola, campion al Angliei cu Manchester City, sunt cei trei tehnicieni nominalizati pentru premiul FIFA rezervat celui mai bun antrenor al anului,…

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…