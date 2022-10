Stiri pe aceeasi tema

Real Madrid a castigat derby-ul capitalei Spaniei, invingand-o in deplasare, cu scorul 2-1, pe rivala Atletico Madrid, duminica seara, in etapa a sasea din Primera Division, potrivit agerpres.

Karim Benzema va lipsi la urmatoarele doua meciuri pe care le va disputa Real Madrid, dar ar putea reveni pentru derby-ul cu Atletico Madrid, a declarat sambata Carlo Ancelotti, antrenorul "galacticilor", scrie DPA.

Echipa Girona s-a impus acasa cu 2-1, vineri seara, in fata celor de la Valladolid, in prologul etapei a 5-a din La Liga, potrivit Agerpres.Pe Estadio Montilivi, Reinier Jesus Carvalho a deschis scorul pentru gazde in minutul 21, Monchu a egalat in minutul 38, iar Oriol Romeu a stabilit scorul final

Scene incredibile au avut loc in La Liga, acolo unde, la finalul meciului dintre Atletico Madrid și Villareal au avut loc momente rar intalnite in fotbal.

Real Madrid, detinatoarea titlului, a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Celta Vigo, intr-o partida din etapa a doua a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata sambata, potrivit Agerpres.

Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a smuls victoria cu 2-1 pe terenul nou promovatei Almeria, duminica in prima etapa din La Liga, gratie lui David Alaba, marcator si in meciul pentru Supercupa Europei castigata de madrileni in fata lui Eintracht Frankfurt (2-0) saptamana trecuta, informeaza

Clubul spaniol din La Liga, Girona FC, are nevoie urgenta de un portar, iar in vizorul clubului s-ar afla Luca Zidane, conform cotidianului spaniol El Mundo Deportiv, potrivit news.ro.