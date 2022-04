Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul francez Karim Benzema, autorul golului victoriei lui Real Madrid in partida cu Sevilla FC (3-2), disputata duminica, a ajuns la 217 goluri marcate in La Liga, depasindu-l astfel pe legendarul Alfredo Di Stefano (216 goluri) in clasamentul all-time al marcatorilor clubului madrilen in campionatul…

- Real Madrid a facut un pas important catre castigarea titlului de campioana a Spaniei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 3-2, formatia Sevilla FC, duminica seara, in derby-ul etapei a 32-a a sezonului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Real Sociedad si Betis Sevilla au remizat, 0 0, vineri seara in uvertura etapei a 32 a a campionatului de fotbal al Spaniei.SambataElche MallorcaAlaves Rayo VallecanoValencia OsasunaGetafe VillarrealDuminicaGranada LevanteAtletico Madrid Espanyol BarcelonaAthletic Bilbao Celta VigoSevilla FC Real MadridLuniFC…

- In etapa a 31-a din La Liga, liderul Real Madrid are un meci aparent facil cu Getafe, sambata, 9 aprilie, de la ora 22:00. Cu 12 puncte avans fața de grupul de formații de pe locul secund (Barcelona, Atletico Madrid și Sevilla), in condițiile in care mai sunt de disputat 8 runde, „albii” n-au motive…

- Echipa feminina de fotbal a clubului FC Barcelona a devenit campioana a Spaniei pentru al treilea an consecutiv, dupa ce s-a impus duminica cu categoricul scor de 5-0 in fata lui Real Madrid, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului, cu sase etape inainte de final, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Acesta…

- FC Barcelona si Atletico Madrid au obtinut victorii in deplasare, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Spaniei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Real Madrid a caștigat duminica meciul cu Granada, scor 1-0 și s-a distanțat la 6 puncte de Sevilla in fruntea clasamentului din La Liga Contrar așteptarilor, meciul nu a fost unul deloc simplu pentru liderul din campionatul Spaniei. Real Madrid a trebuit sa munceasca serios pentru a-și adjudeca cele…

- FC Barcelona a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Alaves, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de De Jong, in minutul 87, scrie news.ro.In minutul 90+1, de la gazde a fost eliminat Mendilibar. Tot in LaLiga,…