- Incepe și etapa a treia a grupelor Champions League, cu primele opt meciuri, dupa urmatorul program: In grupa A, Lokomotiv Moscova – Atletico Madrid (de la ora 19.55) și Salzburg – Bayern Munchen (de la ora 22.00). In grupa B, Șahtior Donețk – Borussia Moenchengladbach (de la ora 19.55) și Real Madrid…

- ​Real Madrid era condusa cu 2-0 în minutul 86 al partidei din deplasare cu Mönchengladbach. Finalul le-a adus totuși galacticilor o remiza nesperata (2-2), dar situația continua sa fie gri pentru campioana Spaniei: este ultima în Grupa B din Champions League, cu un singur punct din…

- ​Formatia Universitatea Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Turris-Oltul Turnu Magurele, în etapa a VII-a a Ligii a II-a, potrivit News.ro.Pentru Turris a marcat Salcianu '58, în timp ce pentru U.Cluj au punctat Pîrvulescu '25, Novac…

- Presa italiana anunța ca Real Madrid a decis sa il cedeze pe Borja Mayoral (23 de ani) la AS Roma, sub forma de imprumut. Deși jurnalistul Edu Aguirre spunea ca Zinedine Zidane este mulțumit de prestațiile jucatorului și de felul in care acesta se implica la antrenamente, se pare ca antrenorul francez…

- Sambata, 26 septembrie, s-au disputat partidele din cadrul etapei a 3-a a Ligii a III-a la fotbal. In Seria a III-a, Axiopolis Cernavoda a invins fara drept de apel, pe teren propriu, scor 6-2 (3-0), pe Agricola Borcea, iar la Albesti, intr-un derby local, FC Viitorul II s-a impus la limita, scor 3-2…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Targoviste, in etapa a doua a Ligii I. Acesta a fost primul meci pentru antrenorul Cosmin Contra de la preluarea echipei dinamoviste.

- Manchester City a eliminat-o aseara pe Real Madrid din Liga Campionilor, dupa 2-1 pe Etihad (4-2 la general). La finalul meciului, antrenorii Pep Guardiola și Zinedine Zidane au oferit imaginea serii. „Sfertul” Manchester City - Lyon se joaca sambata, 15 august, de la ora 22:00, intr-o singura manșa,…

- Gareth Bale (31 de ani) nu face parte din lotul lui Real Madrid pentru meciul retur din „optimile” Champions League cu Manchester City. Duelul Manchester City - Real Madrid (2-1 in tur) poate fi urmarit in format liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro de la ora 22:00;Real Madrid trebuie sa inscrie cel puțin…