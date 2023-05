Stiri pe aceeasi tema

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa umilinta cu Girona. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca acest meci nu arata adevarata fata a echipei sale. Fara Thibaut Courtois si Karim Benzema, Real Madrid a fost de nerecunoscut in deplasarea de la Girona, care s-a impus cu un incredibil 4-2. Toate golurile…

- Quique Setien (64 de ani), antrenorul celor de la Villarreal, l-a imitat pe Carlo Ancelotti (63 de ani), tehnicianul lui Real Madrid, in urma victoriei obținute sambata seara de „submarinul galben”, scor 3-2, pe terenul campioanei Spaniei, in runda cu numarul 28 din La Liga. ...

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a recunoscut ca este dorit pentru postul de selectioner al nationalei Braziliei, dar a spus ca vrea sa-si respecte contractul cu madrilenii."Realitatea este ca nationala Braziliei ma vrea, si asta ma maguleste, asta ma incanta. Dar trebuie sa respect…

- Mauricio Pochettino (51 de ani) este alesul lui Florentino Perez sa-l inlocuiasca pe Carlo Ancelotti pe banca lui Real Madrid, in cazul in care italianul va pleca in aceasta vara. Cu Ancelotti curtat public de naționala Braziliei și cu incertitudinea daca italianul va obține vreun trofeul important…

- Andrea Pirlo (43 de ani), antrenorul formației turce Karagumruk, nu crede ca tehnicianul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti (63 de ani), este cel mai bun antrenor italian. Fostul mijlocaș al lui AC Milan crede ca nume precum Massimiliano Alllegri, Marcello Lippi sau Antonio Conte sunt mai buni decat…

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti (63 de ani) mai are contract cu campioana lumii pana in iunie 2024 și va pleca doar daca președintele Perez il da afara. Poate salva sezonul cu Liga sau Cupa Regelui. Carlo Ancelotti nu se gandește deloc sa se desparta prea curand de Real Madrid. ...

- Carlo Ancelotti a avut un mesaj ferm dupa Liverpool – Real Madrid 2-5. Antrenorul „galacticilor” atrage atenția la faptul ca lupta nu s-a terminat și ca elevii sai trebuie sa fie la fel de concentrați și in partida retur. Pentru Liverpool, au marcat Nunez și Salah, in timp ce reușitele celor de la Real…

- Potrivit ESPN din Brazilia , Carlo Ancelotti și-a dat acordul pentru a conduce Selecao de la finalul sezonului. Contractul sau ar urma sa se incheie dupa Cupa Mondiala din 2026. Carlo Ancelotti, actualul antrenor al lui Real Madrid, va ajunge in Brazilia la finalul sezonului pentru a deveni selecționerul…