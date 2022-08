Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat miercuri seara Supercupa Europei, dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, cu scorul de 2-0, potrivit GSP.ro . Meciul care s-a jucat pe stadionul olimpic din Helsinki, cu o capacitate de 36.200 de locuri, a fost caștigat de Real Madrid care…

- Real Madrid o va intalni pe Eintracht Frankfurt in Supercupa Europei la fotbal, miercuri, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, de la ora 22:00, potrivit Agerpres.Cele doua formatii vor fi din nou fata in fata pentru prima oara dupa 62 de ani de la memorabila finala a Cupei Campionilor Europeni din 1960,…

- Clubul german de fotbal Eintracht Frankfurt a anuntat, marti, ca va face deplasarea la Helsinki, pentru Supercupa Europei cu Real Madrid, programata miercuri seara, fara jucatorul sarb Filip Kostic, care se afla in tratative cu o alta echipa si nu vrea sa dispute meciul, informeaza cotidianul L'Equipe,…

