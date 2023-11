Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid - Valencia, meci contand pentru etapa a 13-a din campionatul Spaniei, este programat, sambata, de la ora 22:00, pe Estadio Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Impresara lui Erling Haaland a fost o prezenta surprinzatoare la meciul lui Real Madrid, din grupele UEFA Champions League. Rafaela Pimienta a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a fost zarita pe Santiago Bernabeu, pentru duelul „galacticilor” cu Braga. Real Madrid se dueleaza cu Braga…

- Rayo Vallecano, cu fundașul roman Andrei Rațiu integralist, a terminat la egalitate, pe Santiago Bernabeu, cu concitadina Real Madrid, scor 0-0, in etapa a 12-a din La Liga. Titular pentru prima data in campionat, Ratiu a fost integralist și primit cartonașul galben in minutul 45. Romanul l-a anihilat…

- Atacantul brazilian Vinicius Junior s-a declarat incantat de posibilitatea de a deveni coechipier la echipa de fotbal Real Madrid cu starul francez Kylian Mbappe, al carui contract cu Paris Saint-Germain expira la finalul acestui sezon si a anuntat ca nu doreste sa il prelungeasca, potrivit Agerpres.Intr-un…

- Real Madrid vrea sa transfere un atacant. Florentino Perez are doua nume pe lista: Sehrou Guirassy (27 de ani) și Victor Boniface (22 de ani). Madrilenii s-au desparțit vara aceasta de Karim Benzema, golgheterul ultimelor sezoane. In acest moment, singurul varf de careu de pe „Santiago Bernabeu” este…

- Real Madrid a caștigat toate meciurile de pana acum in La Liga, dar pe Santiago Bernabeu vine Real Sociedad, duminica de la 22:00, o echipa care n-a pierdut sezonul trecut in fața ”albilor”. Fara victorie pe Goodison Park din 2017, Arsenal vrea sa schimbe datele statistice in meciul cu Everton (duminica,…

- „Hei Jude” e cantecul la moda in aceste zile pe „Santiago Bernabeu” și sunt convins ca și lui Carlo Ancelotti ii place. Melodia compusa de Sir Paul Mc Cartney a avut ca sursa de inspirație o desparțire, cea a lui John Lennon de prima sa soție, Cynthia, și implicit, de fiul lor, Julian, insa refrenul…

- Carlo Ancelotti a susținut o conferința de presa, iar antrenorul celor de la Real Madrid a lamurit in mare masura subiectul unui eventual transfer in aceasta vara al lui Kylian Mbappe la gruparea de pe Santiago Bernabeu.