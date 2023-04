Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid - Chelsea, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Davide Ancelotti, antrenorul secund de la Real Madrid și fiul lui Carlo Ancelotti, ar fi venit cu un plan secret pentru a o anihila pe Chelsea in sferturile Champions League. Real Madrid - Chelsea, meciul tur sin sferutilr Ligii Campionilor, are oc pe 12 aprilie, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT…

- Sferturile de finala ale Ligii Campionilor incep diseara cu doua SuperMeciuri. De la ora 22:00, Benfica primește vizita Interului, iar capul de afiș este intalnirea dintre Manchester City și Bayern Munchen. Miercuri este programat duelul 100% italian dintre AC Milan și Napoli, dar și duelul dintre Real…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe „Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor.

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Real Madrid- Liverpool 1-0, in optimile UEFA Champions League. “Galacticii” merg in sferturile de finala cu 6-2 la general. Liverpool visa sa produca minunea pe Santiago Bernabeu și sa intoarca scorul umilitor din tur, cand „Galacticii” lui Carlo Ancelotti au caștigat cu 5-2, dupa ce „cormoranii” au…

- Karim Benzema (35 de ani) a marcat golul de 1-0 in Real Madrid - Liverpool, apoi a fost schimbat din cauza unor dureri la glezna. Madrilenii s-au calificat in „sferturile” Ligii Campionilor, 6-2 la general contra „cormoranilor”. ...

- Rodrygo (22 de ani), extrema lui Real Madrid, a povestit cu a ajuns sa semeneze cu madrilenii, in 2019. Brazilianul a fost transferat pe „Santiago Bernabeu” de la Santos, pentru 40 de milioane de euro. De atunci, a devenit ușor-oșor un jucator de baza, iar in sezonul trecut a fost decisiv la caștigarea…