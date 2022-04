Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a fost eliminata de Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, scor 4-5 la general, chiar daca londonezii au reușit sa caștige meciul de pe „Bernabeu”, scor 3-2, dupa prelungiri. Antonio Rudiger a explicat unde s-a facut diferența. In semifinale, Real Madrid va juca impotriva…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a supraviețuit unei alte nopți europene uluitoare pe Bernabeu, dupa ce echipa sa a trecut cu bine de o revenire entuziasmanta a lui Chelsea, pentru a obține un loc in semifinalele Ligii Campionilor, in ciuda unei infrangeri cu 3-2, dupa prelungiri,…

- Chelsea a caștigat la scor deplasarae cu Southampton, scor 6-0, dar Thomas Tuchel (48 ani), antrenorul londonezilor, trage un semnal de alarma inainte de returul cu Real Madrid de pe „Bernabeu”. In meciul tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, madrilenii s-au impus fara prea mari emoții…

- Antrenorul formatiei Real Madrid, Carlo Ancelotti, l-a comparat pe atacantul Karim Benzema cu „un vin din ce in ce mai bun” dupa hat-trickul contra lui Chelsea, din prima manșa a sferturilor Ligii Campionilor. Gruparea blanco s-a impus in fața lui Chelsea, cu 3-1, chiar pe „Stamford Bridge“. „In fiecare…

- Real Madrid este foarte aproape de calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Chelsea, detinatoarea trofeului, cu scorul de 3-1 (2-1), miercuri seara, la Londra, in prima mansa a sferturilor de finala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Karim Benzema (34 de ani) a reușit un hattrick pentru Real Madrid, in deplasarea cu Chelsea, scor 3-1, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Surpriza de proporții in celalalt meci al serii, Villarreal - Bayern MunchenReturul va avea loc pe 12 aprilie, pe stadionul „Santiago Bernabeu”Cine merge…

- Chelsea și Real Madrid se intalnesc azi, de la 22:00, in prima manșa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Ibericii vin la Londra fara antrenorul principal, Carlo Ancelotti fiind in continuare pozitiv la coronavirus, dar cu pofta de revanșa dupa ce s-a intamplat in sezonul precedent. Chelsea…