- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat dramatic in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa un penalty controversat transformat de Cristiano Ronaldo in min. 90+8, in mansa a doua a sfertului de finala cu Juventus Torino, care s-a impus cu scorul de 3-1 pe ''Santiago…

- Real Madrid, castigatoarea ultimelor doua editii ale Ligii Campionilor la fotbal, a facut un pas mare spre semifinalele competitiei, marti seara, dupa ce a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 3-0 (1-0), chiar pe terenul acesteia, in prima mansa a sferturilor de finala. Madrilenii…

- Golgheterul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nu va juca in meciul de campionat de sambata cu Las Palmas, pentru ca portughezul sa fie in plenitudinea fortelor sale la prima mansa cu Juventus Torino din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, relateaza presa spaniola. Ronaldo a avut…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Juventus Torino, finalista ultimei editii, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Anul trecut, pe 3 iunie, Real Madrid se impunea la Cardiff cu scorul de 4-1, prin…

