- Fundasul Jordi Alba, accidentat in urma cu doua saptamani, a fost convocat de antrenorul Quique Setien pentru El Clasico cu Real Madrid, de duminica, de la ora 22.00.Fundasul s-a accidentat la aductori, in urma cu doua saptamani, la meciul cu Getafe. El Clasico, meciul dintre Real Madrid…

- Real Madrid - Barcelona, marele meci al fotbalului european, iși consuma un nou episod al rivalitații legendare duminica, de la ora 22:00. Un eveniment planetar, care va ține in fața televizoarelor sute de milioane de telespectatori, El Clasico 2020 vine pe Betano cu streaming live, peste 1. ...

- Barcelona a invins rivala Real Madrid, scor 83-63, in runda cu numarul 15 al primei divizii de baschet din Spania. Rivalitatea dintre Barcelona și Madrid este la aceleași cote și in baschet. Catalanii au confirmat astazi statutul de favoriți și au caștigat categoric. ...

- Barcelona - Real Madrid se joaca astazi de la ora 21:00, insa Nelson Semedo (26 de ani), titularul catalanilor, a avut parte de un moment neplacut. Casa fundașului a fost sparta astazi, in ziua El Clasico, in jurul orei 14:00, in timp ce el se afla in cantonamentul Barcelonei, scriu jurnaliștii de…

- Barcelona și Real Madrid, principalele favorite la titlu in Spania, se vor intalni, miercuri, de la ora 21:00. Catalanii s-au incurcat runda trecuta, 2-2 cu Sociedad, dupa o serie de șase victorii consecutive. Barcelona merge ceas acasa, unde nu a mai pierdut din 2018, 3-4 cu Betis! Echipa lui Valverde…

- Lionel Messi, 32 de ani de ani, a fost premiat de Marca pentru sezonul 2018-2019 și a prefațat duelul cu Real Madrid, de miercuri, ora 22:00. Barcelona - Real Madrid se joaca miercuri, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Dupa un…

- Valencia - Real Madrid 1-1 // Real n-a reușit sa profite pe deplin de pasul greșit al Barcelonei, iar madrilenii staționeaza pe locul secund in La Liga. La orizont e chiar „El Clasico”. Barcelona - Real se joaca miercuri, 18 decembrie, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport,…

- Cu opt zile inainte de "El Clasico", platforma de proteste pentru independenta Cataloniei, Tsunami Democrat, creste tensiunea politica in jurul meciului. Dupa comunicatul de presa de saptamana trecuta, in care se facea un apel la marsuri, pentru cei care doresc sa foloseasca enormul suport mediatic…