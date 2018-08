Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Rivalele madrilene se cunosc extrem de bine, dupa nu mai puțin de 22 de confruntari directe pe parcursul ultimelor cinci sezoane. Totuși Real Madrid trebuie sa se obișnuiasca cu noua situație, fara Cristiano Ronaldo pe teren și fara Zinedine Zidane pe banca tehnica.…

- FRANTA URUGUAY LIVE STREAMING ONLINE VIDEO TVR. FRANTA - URUGUAY, primul meci din sferturile de finala de la CM 2018, va fi arbitrat de Nestor Pitana (Argentina). TVR 1 si TVR HD transmit, vineri, de la ora 17:00, FRANTA URUGUAY LIVE STREAMING ONLINE VIDEO. FRANTA URUGUAY LIVE STREAMING…

- TVR LIVE URUGUAY PORTUGALIA CM 2018 LIVE STREAMING ONLINE VIDEO TVR. URUGUAY - PORTUGALIA,meci din optimile de finala de la CM 2018, va fi arbitrat de Cesar Ramos (Mexic). TVR 1 si TVR HD transmit, sambata, de la ora 21:00, URUGUAY PORTUGALIA LIVE STREAMING ONLINE VIDEO. TVR LIVE URUGUAY PORTUGALIA…

- TVR LIVE FRANTA ARGENTINA CM 2018 LIVE STREAMING ONLINE VIDEO TVR. FRANTA - ARGENTINA, meci din optimile de finala de la CM 2018, va fi arbitrat de Alireza Faghani (Iran). TVR 1 si TVR HD transmit, sambata, de la ora 17:00, FRANTA ARGENTINA LIVE STREAMING ONLINE VIDEO. TVR LIVE FRANTA ARGENTINA…

- DANEMARCA - FRANTA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Franta si-a asigurat deja calificarea in optimile Cupei Mondiale, insa va disputa o veritabila finala a grupei C marti, de la ora 17.00, contra Danemarcei, pe stadionul Luzhniki din Moscova. DANEMARCA - FRANTA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING…

- LIVE TVR FRANTA PERU CM 2018 LIVE STREAMING ONLINE VIDEO TVR. FRANTA este mare favorita, chiar daca nu a aratat prea bine in primul meci, cel cu Australia, 2-1. PERU nu mai are nimic de pierdut deoarece a fost invinsa in prima runda, 0-1 cu Danemarca. TVR transmite, joi, de la ora 18:00, LIVE FRANTA…

- SERENA WILLIAMS - MARIA SHARAPOVA LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Maria Sharapova - Serena Willams este șocul optimilor de finala de la Roland Garros. Partida se va juca luni, dupa ora 17.00.Maria Sharapova a scris recent in cartea sa autobiografica ca Serena Williams o uraște dupa ce a vazut-o…

- SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Simona Halep o va intalni in finala de la Roma pe Elina Svitolina. Meciul se va disputa duminica, de la ora 14:00, in direct la Digi Sport 1. Aceasta este o reeditare a ultimului act din 2017, atunci cand sportiva din Ucraina…