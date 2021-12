Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins-o pe FC Sevilla, scor 2-1, in derby-ul etapei cu numarul 15 din La Liga, și pastreaza un avans liniștitor in fruntea clasamentului. Sevilla spera sa urce pe primul loc in La Liga, iar startul meciului cu Real i-a suras. Rafa Mir s-a inalțat impunator și a marcat cu o lovitura de…

- Real Madrid este un club de fotbal foarte important din Madrid, Spania. Aceasta a fost fondat in anul 1902 și avea pe atunci numele de Madrid Football Club. Primul sau meci de competiție a fost disputat pe 13 mai 1902. In prezent, Real Madrid evolueaza in La Liga alaturi de celelalte echipe formatoare…

- Barcelona și Real Madrid se intalnesc azi, de la 17:15, intr-unul dintre cele mai așteptate derby-uri din lume. El Clasico vine in etapa a 10-a din La Liga și o prinde pe Barcelona in cea mai slaba formula din ultimii ani. Deși sunt desparțite de doar doua puncte in acest moment, intre Barcelona și…

- Barcelona a început rau meciul cu Valencia (a primit gol în minutul 5), dar a avut puterea sa revina și sa se impuna, scor 3-1. A fost una dintre cele mai bune partide ale catalanilor din acest sezon de LaLiga, iar în urmatorul meci trupa lui Ronald Koeman se va duela cu Real Madrid…

- Atletico Madrid, campioana Spaniei, a fost invinsa surprinzator, sambata, in deplasare, de Deportivo Alaves cu scorul de 1-0 (1-0), intr-un meci din cadrul etapei a saptea a ligi spaniole de fotbal La Liga. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Laguardia in minutul 4. Alte…

- Sevilla - Valencia reprezinta capul de afiș al etapei a 6-a din La Liga. Cele doua formații se intalnesc miercuri, de la 20:30, in cel mai așteptat duel al acestei runde intermediare din Spania, cu doua echipe care țintesc clasarea pe locuri de Liga Campionilor sau Europa League in acest sezon. Valencia…

- FC Barcelona a reușit doar un egal, scor 1-1, contra Granadei, în etapa a cincea din LaLiga. Golul egalizator al catalanilor a fost marcat în minutul 90.Granada a deschis scorul înca din minutul 2, prin Duarte. Gazdele au egalat in extremis, în minutul 90, prin Araujo.De…

- Atletico Madrid, campioana en-titre Spaniei la fotbal, nu a reusit sa treaca sambata seara, pe propriul teren, de Athletic Bilbao, meciul din etapa a 5-a din La Liga incheindu-se la egalitate, 0-0. Mai mult, intr-o partida pe care au dominat-o, gazdele au terminat in zece oameni dupa ce Joao Felix…