- Arbitrul Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Sahtior Donetk si Real Madrid, care va avea loc marti, de la ora 19.55, pe stadionul „Olimpic“ din Kiev, in Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA . Arbitri asistenti vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar al patrulea…

- Ovidiu Hațegan, 40 de ani, a fost delegat la meciul Manchester United - Istanbul Basaksehir din grupa H Champions League (marți, 24 noiembrie, ora 22:00). Hațegan va fi ajutat de asistenții Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe. Arbitru de rezerva a fost numit Marius Avram, in timp ce in cabina VAR…

- Astazi se vor juca celelalte opt meciuri contand pentru etapa a treia a grupelor din Liga Campionilor, respectiv: In grupa E, FC Sevilla – FC Krasnodar și Chelsea Londra – Rennes, ambele de la ora 22.00. In grupa F, Zenit Sankt Petersburg – Lazio (de la ora 19.55) și Club Brugge – Borussia Dortmund…

- Ovidiu Hațegan va conduce al treilea meci la rand din grupele Champions League, fiind delegat la partida Atalanta – Liverpool, de marți Atalanta – Liverpool, in grupa D din Liga Campionilor, se joaca marți, de la 22:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Sport, Digi Sport…

- Astazi se vor juca celelalte opt meciuri din etapa a doua a grupelor Champions League, dupa urmatorul program: In grupa E, FC Krasnodar – Chelsea Londra (de la ora 19.55) și FC Sevilla – Rennes (de la ora 22.00). In grupa F, Borussia Dortmund – Zenit Sankt Petersburg și Club Brugge – Lazio, ambele de…

- Marți seara s-au disputat opt meciuri din cadrul grupelor Champions League. Dupa infrangerea suferita in fața ucrainienilor de la Șahtior Donețk, Real Madrid n-a izbutit un rezultat bun nici cu Borussia Monchengladbach, partida incheiata la egalitate. Miercuri se vor disputa alte confruntari in cadrul…

- Liga Campionilor revine cu opt meciuri programate marți seara. Dupa victoria obținuta in fața echipei Real Madrid, 3-2, Șahtior Donețk vrea un nou succes in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa. De aceasta data, campioana Ucrainei va primi vizita italienilor de la Inter Milano Progamul…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost repartizata in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, alaturi de FC Barcelona, Juventus si Ferencvaros Budapesta, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Geneva. Dinamo, care revine in grupe dupa trei ani de absenta,…