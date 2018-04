Stiri pe aceeasi tema

- Finala acestui sezon de Liga Campionilor pare sa se fi decis deja. Dupa ce Liverpool a demolat-o pe AS Roma cu 5-2, Real Madrid a dat si ea marea lovitura.Bayern - Real Madrid 1-2 (Kimich 29 / Marcelo 44, Asensio 57) VIDEO Detinatoarea trofeului a batut-o pe Bayern Munchen chiar in…

- Bayern Munchen o va intalni pe Real Madrid, detinatoarea titlului, iar Liverpool o va infrunta impotriva formatiei italiene AS Roma in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti...

- Bayern Munchen a invins-o pe Sevilla FC cu scorul de 2-1, marti seara, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'', in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Andaluzii au deschis scorul prin Pablo Sarabia (32), dar s-au aflat in avantaj doar cinci minute, pentru…

- Bayern Munchen va juca in sferturile de finala ale Ligii Campionilor impotriva spaniolilor de la Sevilla. Nemții, cunoscuți pentru postarile savuroase de pe rețelele de socializare, au fost primii care au reacționat dupa tragerea la sorți. Hola @SevillaFC_ENG! #FCBayern will take on Sevilla in the…

- FC Barcelona și Bayern Munchen sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League, faza in care au acces dupa rezultatele din optimi și formațiile Liverpool, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Juventus Torino și Real Madrid. Cu toate ca avea un avantaj confortabil…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile marcate de Thiago…

- Scorul in urma celor trei reprize a fost egal 3:3, in finala la hochei de la Olimpiada Pyeongchang 2018, in care s-au intilnit Echipa Atletilor Rusi si Germania. Echipa Atletilor Rusi a invins Germania in minutele de prelungiri la finala de hochei de la Pyeongchang. Meciul, care a avut loc duminica,…