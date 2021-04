Stiri pe aceeasi tema

- Autocarul Realului a fost atacat de fanii lui Liverpool inaintea manșei retur din „sferturile” Ligii Campionilor. Liverpool și Real Madrid se intalnesc azi, de la ora 22:00, in returul „sferturilor” UEFA Champions League. Partida va fi liveTEXT GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport 1 și TV Telekom…

- Sergio Ramos, capitanul echipei Real Madrid si al selectionatei de fotbal a a Spaniei, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul sau, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Fundasul spaniol este in prezent accidentat si nu va putea evolua pentru madrileni in partida retur cu FC Liverpool…

- Accidentata in noiembrie, in primul minut al meciului cu Krim, interul stanga al CSM-ului a primit vești bune de la medici. Vicecampioana mondiala și europeana cu naționala Spaniei, Alexandrina Barbosa a avut un ghinion teribil anul trecut, in Liga Campionilor. Handbalista de la CSM București a suferit…

- Atletico Madrid E™i Real Madrid se A®nfruntAƒ A®n derby-ul capitalei Spaniei de la ora 17:15. Partida din etapa a 26-a din La Liga va fi liveTEXT E™i foto pe GSP.ro E™i A®n direct pe LookSport+, Digi Sport 1 E™i TV Telekom Sport. ...

- Atletico Madrid a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de Chelsea, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.Atletico Madrid a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de Chelsea, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat miercuri ca partida tur din optimile Ligii Campionilor, Atletico Madrid – Chelsea, se va juca la București, fara spectatori, potrivit Mediafax. „Ca urmare a restricțiilor impuse delegației din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele jocului…

- Juventus Torino s-a calificat marți seara in finala Cupei Italiei, dupa ce a remizat pe teren propriu, in manșa a doua a semifinalei competiției, in compania lui Internaționale Milano. In manșa tur, „batrana doamna” invinsese Inter, pe San Siro, cu 2-1, potrivit Mediafax. Manșa a doua a semifinalei…

- Real Madrid a suferit o infrangere surprinzatoare pe teren propriu, sambata seara, fiind invinsa de Levante cu 2-1. Publicația Marca a titrat imediat dupa joc: „Temporal del Levante”, un joc de cuvinte, ce poate fi tradus ca „val de furtuna”, potrivit Mediafax. Fara antrenorul Zinedine Zidane…