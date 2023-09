Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana AC Milan s-a impus sambata, pe teren propriu, scor 2-0, in fata formatiei Lazio Roma, in etapa a 7-a din Serie A, si a redevenit lider in clasament, potrivit news.ro.Dupa o prima repriza fara goluri, milanezii au deschis scorul in partea secunda, in minutul 60, prin Pulisic. Okafor…

- FC Barcelona a invins vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0 pe Sevilla, in prologul etapei a 8-a din La Liga, si a urcat momentan pe prima pozitie a clasamentului.Pe Stadionul Olimpic din Barcelona, catalanii nu au reusit sa marcheze dar au beneficiat de autogolul lui Sergio Ramos din minutul 76,…

- Fundașii centrali titulari de la Real Madrid, David Alaba și Antonio Rudiger, s-au accidentat in meciul cu Las Palmas, scor 2-0, și ar putea rata partida de sambata cu Girona, liderul campionatului. Real Madrid a invins-o pe Las Palmas in etapa 7 din La Liga, dar tremura cu privire la starea celor doi…

- Echipa spaniola Girona a invins miercuri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Villarreal si este lider in La Liga, dupa sapte etape.Pe Estadio de la Ceramica, Villarreal a deschis scorul in minutul 49, dintr-un penalti transformat de Dani Parejo. Girona a reactionat rapid si, dupa golul egalizator…

- FC Barcelona a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 3-2, formatia Celta Vigo, in etapa a sasea din La Liga. Celta a condus cu 2-0 in minutul 78, iar catalanii au revenit in zece minute. Celta Vigo a deschis scorul pe Camp Nou prin Strand Larsen, in minutul 19, iar in minutul 76 Douvikas…

- Girona FC a caștigat cu Mallorca, scor 5-3, și a urcat pe primul loc in La Liga. Gruparea catalana are un start impresionat de sezon, cu 16 puncte in 6 etape jucate. Girona, club inființat in 1930 și revenit in La Liga in 2022, scrie istorie. Pentru prima data de la inființare, echipa catalana a ajuns…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…

- Real Madrid a inceput cu dreptul noul sezon din La Liga, cu o victorie cu 2-0 pe terenul lui Athletic Bilbao, sambata, in etapa inaugurala a campionatului spaniol de fotbal, informeaza AFP. Madrilenii au decis soarta partidei din prima repriza, inscriind doua goluri in zece minute prin intermediul…