Echipa spaniola Real Sociedad a invins duminica, in deplasare, formatia Celta Vigo, scor 2-1, si a urcat pe locul 4 in clasament. Betis Sevilla a dispus cu 3-1 de Almeria in etapa a 9-a din La Liga, anunța news.ro.

Echipa spaniola Real Madrid s-a impus duminica, pe teren propriu, in El Clasico, invingand pe FC Barcelona cu 3-1, intr-un meci al etapei a 9-a din La Liga, informeaza News.ro.

FC Barcelona a invins-o pe Celta Vigo cu scorul de 1-0 si a revenit pe prima pozitie a clasamentului dupa meciurile jucate duminica in etapa a opta a campionatului de fotbal al Spaniei., potrivit Agerpres.

Echipa Rayo Vallecano s-a impus sambata cu scorul de 2-1, pe teren propriu, in fata celor de la Valencia, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a din La Liga.

Echipa FCU Craiova a dispus, marti, de formatia Sepsi OSK, pe teren propriu, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a opta din Superliga, anunța news.ro.

Echipa Athletic Bilbao a dispus duminica, scor 1-0, de formatia Valencia, intr-un meci din a doua etapa a campionatului Spaniei, La Liga.

Echipa Rapid Bucuresti a invins sambata seara, scor 1-0 (1-0), echipa UTA Arad, intr-un meci contand pentru etapa a sasea din Superliga, si a trecut pe primul loc in clasament, conform news.ro.

Arsenal Londra a invins la scor pe Sevilla, cu 6-0, sambata, in Emirates Cup, dupa ce conducea in minutul 19 cu 4-0. Manchester United a cedat pe final cu Atletico Madrid, scor 0-1, potrivit news.ro.