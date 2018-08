Alerta! Cadavrul unui porc mistret descoperit intr-o padure din Matesti

Padurarul de pe un fond de vanatoare din comuna Matesti a alertat autoritatile dupa ce a descoperit in padure cadavrul unui mistret. Medicii veterinari s-au deplasat in zona si au descoperit cadavrul intrat in putrefactie. Imediat au fost prelevate probe care… [citeste mai departe]