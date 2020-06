Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de intrare in oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost amanata pe fondul contextului international generat de pandemia de COVID 19. SN Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 20 iunie. Desincronizarea…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, promite ca autoritatile vor incepe "efectiv" construirea reactoarelor 3 si 4 ale Centralei de la Cernavoda.El sustine ca, dupa renuntarea la negocierile cu consortiul chinez China General Nuclear, Guvernul are "o strategie" in privinta dezvoltarii centralei.…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 20 iunie 2020, pentru aproximativ 42 de zile. ”In mod uzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ, o data la doi ani pentru fiecare unitate, in perioada mai-iunie, dar in conditiile…

- "Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 20 iunie 2020. In mod uzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ, o data la doi ani pentru fiecare unitate, in perioada mai-iunie, dar in conditiile…

- Incepand cu data de 20 iunie 2020, Unitatea 1 a Centralei Nuclearelectrice (CNE) Cernavoda va intra in programul de oprire planificata, pentru o perioada de 42 de zile, scrie Agerpres.”In moduzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ, odata la doi ani pentru fiecare…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 20 iunie 2020, pentru aproximativ 42 de zile, informeaza Nuclearelectrica, printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES. "In mod uzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ,…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 20 iunie 2020. In mod uzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ, o data la doi ani pentru fiecare unitate, in perioada mai iunie, dar in conditiile…

- Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica (SNN) a decis, luni, amanarea opririi planificate a Unitatii 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, informeaza compania, intr-un comunicat transmis marti Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.…