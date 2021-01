"Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic National", informeaza compania. Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2021 in vederea efectuarii unor lucrari de reparatie la circuitul tehnologic clasic/secundar al Unitatii 1. "Lucrarile de reparatie au fost realizate cu respectarea procedurilor de lucru specifice in astfel de situatii. Oprirea controlata a Unitatii 1 si lucrarile de reparatie nu au avut impact asupra securitatii nucleare, personalului, populatiei sau mediului inconjurator", precizeaza…