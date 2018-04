Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca exista un plan de retehnologizare a reactorului 1, Cosmin Ghita a raspuns afirmativ, precizand ca aceasta operatiune va prelungi cu 30 de ani durata de viata a reactorului. "Am aprobat in AGA, la finalul lui septembrie (2017 - n. r.) demararea acestui proiect. E clar ca din punct de vedere…

- Dupa mai multe opriri ale reactoarelor 1 si 2 de la Cernavoda, Forumul Atomic Roman a prezentat diferentele dintre cele doua moduri de operare si sistemele de siguranta folosite, dand asigurari ca in Romania nu se poate produce un accident asemanator celui din Ucraina.

- Strategia energetica a Romaniei va defini marile obiective de investitii din sectorul energetic, cum ar fi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda, hidrocentrala cu acumulare prin pompaj de la Tarnita si un nou grup pe huila la termocentrala Rovinari, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Anton Anton,…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Activele nete ale celor 188 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut cu 0,5%, in ianuarie, pana la nivelul de 26,5 miliarde lei, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).

- Pana in 2030, Guvernul vrea sa finalizeze 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru…