Laura Toporascu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, in parteneriat cu instituțiile similare din Suedia, Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia, Spania, Luxemburg, Insulele Azore și Madeira, a fost inclusa in proiectul “Reactivate”, care presupune susținerea pentru gasirea unui loc de munca in strainatate a persoanelor cu varsta de peste 35 de ani aflate in șomaj. “Este un program de mobilitate profesionala al Uniunii Europene (UE), care ii ajuta pe cetațenii cu varsta peste 35 de ani sa-și gaseasca un loc de munca, un stagiu sau un post de ucenic in alta țara din UE…