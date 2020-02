Gala Premiilor Oscar din acest an s-a lasat cu multe momente memorabile, iar actorii din audiența nu au ezitat sa iși exprime reacțiile. Printre momentele memorabile ale Galei Oscar din acest an se numara observațiile politice ale lui Brad Pitt in timpul discursului sau de mulțumire, ironiile aduse filmului „Cats”, unul din cele mai proaste filme din ultimul an, din partea actorilor care au jucat in el și discursul intrerupt pe nedrept a producatorului filmului „Parasite”, care a caștigat premiul Best Picture. Daca vrei sa descoperi toate momentele memorabile de la Gala Oscar din acest an, le…