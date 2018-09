Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a afirmat, in legatura cu disputele din interiorul PSD, ca isi doreste ca acestea sa nu duca la o incapacitate de functionare a Guvernului, pentru ca oricum Executivul lucreaza sub presiunea unui sef de stat ostil.

- Ingrijorat ca lupta politica interna s-ar putea manifesta și pe perioada in care Romania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, propune, in țara, un armistițiu politic de șase luni. Europarlamentarul susține ca succesul unei președinții…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca a discutat cu presedintele grupului ALDE european, Hans van Baalen, si „nu se pune problema” excluderii partidului din grupul european, asa cum a solicitat presedintele partidului austriac NEOS, Beate Meinl-Reisinger.

- DIFERENTE… Adrian Porumboiu a avut un discurs critic la adresa politicienilor romani, dupa parcursul impresionant al Croatiei de la Campionatul Mondial din Rusia. Fostul arbitru international a spus ca i-ar urca pe toti in autobuze si i-ar duce sa vada ce infrastructura au dezvoltat croatii in ultima…

- Doi tineri au murit (aveau 16, respetiv 19 ani) si alti doi au fost raniti, in timpul noptii de joi spre vineri, in urma unui accident produs pe E85 , in zona popasului Tamboesti, judetul Vrancea. Masina in care se aflau a derapat si a lovit un cap de pod. Read More...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a criticat vineri clasa politica din Romania pentru ca ”a uitat” de una dinte cele mai negre din istoria romanilor, drama de pe 6 iulie 1949, si a apreciat ca, in prezent, ”a fi patriot nu este in trend”.

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, a participat azi la Dezbaterea organizata in Parlamentul European cu privire la situația creata in Republica Moldova prin anularea alegerilor pentru funcția de primar al Municipiului Chișinau. El a susținut in discursul sau din plen ca cetațenii moldoveni au…

- Europarlamentarul roman Cristian Preda, coordonator al Grupului Partidului Popular European in Comisia Afaceri Externe a Parlamentului European, a declarat miercuri seara pentru postul de radio Europa Libera ca situatia de la Chisinau va fi pe agenda sedintei de joi a Comisiei de afaceri externe…