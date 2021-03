Reacțiile la AstraZeneca analizate de experți EMA Un grup de experti se reuneste luni, in cadrul anchetei Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) cu privire la cazurile de formare a unor cheaguri de sange la persoane imunizate cu serul AstraZeneca-Oxford, relateaza AFP. EMA a anunțat ca a convocat grupul de experti in vederea unei contributii suplimentare la evaluare. Experti externi, in hematologie, medicina […] The post Reacțiile la AstraZeneca analizate de experți EMA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

