Reacţiile alergice grave la vaccinul Moderna sunt rare, spun autorităţile sanitare americane Cazurile de reactie alergica severa la vaccinul impotriva coronavirusului produs de Moderna sunt rare si nu au afectat decat 10 persoane din cele peste 4 milioane care au primit primele doze de vaccin administrate in SUA, au declarat vineri autoritatile sanitare, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Niciunul dintre aceste cazuri de alergie nu s-au soldat cu un deces. "Pe baza acestor controale preliminare, socurile anafilactice (reactii alergice grave - n.r.) dupa injectarea vaccinului Moderna impotriva COVID-19 sunt un eveniment rar", a scris Centrul de prevenire si de lupta impotriva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

