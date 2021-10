Stiri pe aceeasi tema

- Moldova nu a ajuns la un numitor comun cu Gazprom privind semnarea unui nou contract de livrare a gazelor naturale. Dupa vizita sa la Moscova, ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a scris pe pagina sa de Facebook ca Rusia a cerut un pret mai mare decat cel de pe pietele

- „Din sursele mele de incredere din Ucraina am aflat ca Moldova de facto a pierdut cariera de piatra concasata din Pervomaisc, regiunea Nicolaev”, a anunțat acum cateva zile fostul deputat Alexandr Slusari, intr-o postare pe Facebook. Procuratura Generala a emis un comunicat prin care a precizat ca investigheaza…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale evita sa spuna care este prețul pentru mia de metri cubi anunțat de Gazprom in negocierile cu Moldova privind contractul de furnizare a gazelor naturale. Totuși, Andrei Spinu afirma ca „prețul de piața nu ar fi unul corect și acceptabil pentru țara…

- Comisia pentru Situații Excepționale s-a intrunit astazi in ședința pentru a discuta criza din sectorul energetic, in special in privința prețului la gazele naturale, care inca se negociaza cu concernul rus, Gazprom. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale face declarații pentru presa, dupa…

- Continua negocierile privind incheierea noului contract intre Gazprom și Moldova privind livrarea gazelor naturale, inca mai este suficient timp, a declarat jurnaliștilor vicepremierul Federației Ruse, Alexandr Novak, in cadrul Saptamanii Energetice Ruse.

- Pentru a nu periclita livrarile de gaze pe termen scurt, autoritațile de la Chișinau au ajuns de acord cu Rusia cu privire la prelungirea contractului de livrarea de gaze intre MoldovaGaz și Gazprom pentru 1 luna. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, vicepremierul…

- Ai planuri de foarte multa vreme sa-ți cumperi o casa. Poate chiar sa iți construiești una sau sa o renovezi și ai nevoie de o suma de bani destul de maricica. Creditul ipotecar iți pare cea mai buna soluție. Nu ai foarte multe detalii despre creditul ipotecar, dar vrei sa te documentezi și…

- Luni, 02.08.2021, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov – Fagaraș. Ofertantul desemnat caștigator este Asocierea SEARCH CORPORATION SRL (Lider de Asociere)…