- ”Nomadland” este marele caștigator al premiilor Bafta, decernate in weekend la Londra. A obținut trofeele pentru cel mai bun film, cea mai buna regie, pentru Chloe Zhao, cea mai buna actrița in rol principal, Frances McDorman și trofeul pentru cea mai buna imagine. Competiția actorilor a fost caștigata…

- Red Carpet. Cum s-au imbracat vedetele la Premiile BAFTA 2021! In contextul pandemiei, Premiile BAFTA s-au desfașurat weekend-ul acesta altfel decat in anii trecuți. Caștigatorii nu au fost fizic prezenți la eveniment pentru a-și ridica premiile, ci doar prin transmisiune video. Totuși, nume importante…

- Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', in regia lui Florian Zeller, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts.

- Pelicula ''Ma Rainey's Black Bottom'' a castigat sambata doua trofee BAFTA in cadrul primei seri a celei de-a 74-a editii a premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts), cand au fost anuntati invingatorii a opt dintre categorii, urmand ca principalele…

- Drama americana "Nomadland", a carei actiune se petrece in perioada recesiunii si productia britanica "Rocks", ce prezinta o poveste despre maturizare, conduc in clasamentul nominalizarilor - cate sapte fiecare - la premiile BAFTA din acest weekend, insa competitia ramane deschisa, cu o lista a concurentilor…

- Premiile BAFTA 2021 au anuntat lista completa a nominalizarilor, marti, 9 martie. „Nomadland” si „Rocks” sunt filmele cu cele mai multe nominalizari, sapte la numar. Pelicula romanesca „Colectiv” este nominalizata la categoria „Cel mai bun documentar”. Ceremonia de inmanare a premiilor va avea loc pe…

- Romania a reusit sa obtina pentru prima data in istorie o nominalizare la premiile BAFTA. Filmul "Colectiv", bazat pe tragedia de acum cinci din clubul cu acelasi nume, cand 65 de tineri au murit intr-un incendiu, a atras atentia Academiei Britanice de Film, fiind

- Au fost anunțate nominalizarile la premiile BAFTA din 2021. „Colectiv” ajunge și la gala Academiei de film britanice, fiind nominalizat la categoria Cel mai bun documentar,informeaza Mediafax.ro. Productia „Colectiv” a lui Alexander Nanau doboara bariere dupa bariere. Dupa cele doua nominalizari…