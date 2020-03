Reacţii la extreme ale prahovenilor, în plină epidemie de coronavirus • Un barbat dintr-un centru de carantina, scandal cu jandarmii și politiștii, iar un izolat la domiciliu din Ploiești a plecat la sute de kilometri distanta, in judetul Neamt • Apeluri la donare de sange, pentru salvarea bolnavilor care au nevoie de transfuzii Violeta Stoica Perioadele critice scot la iveala comportamente diverse ale personalitaților umane, iar epidemia de coronavirus este unul dintre momentele dificile in care reacțiile oamenilor ajung la extreme. Daca unii dintre noi se intreaba cum iși pot ajuta semenii, prin apeluri la donare de sange sau la sponsorizarea spitalelor care au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romanai dau asigurari ca spitalele sunt dotate cu toate cele necesare intervenției in cazul pacienților cu coronavirus. Medicii din Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani au facut sambata un apel catre populatie pentru donatii de materiale sanitare sau bani pentru…

- Lucrarile de amenajare a Laboratorului pentru testarea COVID19 la Spitalul Județean de Urgența Bacau sunt in desfașurare, a anunțat, sambata, eurodeputatul Dragoș Benea, dupa o vizita la locul investiției. Unitatea medicala va avea, tot in cateva... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a convocat Consilul Județean Prahova in ședința de indata, in vederea alocarii sumei de 1,513 milioane de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala necesara Spitalului Județean de Urgența Ploiești, in contextul epidemiei de coronavirus.Astfel…

- Intr-o ședința de indata care a avut loc astazi, Consiliul Județean Prahova a probat rectificarea bugetara in vederea alocarii de fonduri pentru achiziționarea unor dotari necesare Spitalului Județean din Ploiești, in contextul epidemiei de Covid-19. "Proiectul de hotarare inițiat de președintele…

- V. Stoica Evoluția cazurilor de coronavirus la nivel național impune instituirea unor masuri speciale, astfel incat și la nivelul județului Prahova sa fie pregatite spațiile necesare acordarii asistenței medicale pentru bolnavii in stare grava. Unele dintre spațiile reabilitate la Spitalul Județean…

- Dupa declararea pandemiei de coronavirus și trecerea la un nou nivel de acțiune, determinat de creșterea numarului persoanelor infectate pe teritoriul Romaniei, și in Prahova ne pregatim pentru a face fața cat mai bine apariției unor cazuri grave. La parterul Spitalului Județean de Urgența…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Bogdan Toader, a anuntat, marti, ca a demarat procedura de achizitionare a unui aparat destinat diagnosticarii rapide a COVID-19.Conform lui Bogdan Toader, echipamentul urmeaza sa intre in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti."Trebuie sa tratam…