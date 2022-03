Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii de renume au decis sa se retraga din Rusia, pana la incetarea razboiului din Ucraina. ”Suntem profund ingrijorați cu privire la invazia ruseasca a Ucrainei și suntem alaturi de toți oamenii care sufera din aceasta cauza și ca urmare a violențele. Susținem toate eforturile umanitare…

- Grecia a anuntat sambata ca sase civili din minoritatea greaca au fost ucisi si alti sase raniti in urma bombardamentelor rusesti in apropiere de Mariupol, in Ucraina, si ca l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la Ministerul de Externe, informeaza AFP si Reuters. Bombardamentele au avut loc la…

- Conflictul din Ucraina se apropie de granițele Romaniei dupa ce in urma cu puțin timp Rusia a cucerit Isula Șerpilor, potrivit N12. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie 2022. Mai exact, mai multe persoane publice (și nu numai) au publicat inclusiv liste cu aceste firme, cap de lista fiind Lukoil și Gazprom. Iata cateva exemple.

- La cateva ore dupa recunoașterea de catre Moscova a independenței provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, țarile occidentale au impus sancțiuni dure Federației Ruse, iar in urma acestora marile companii rusești precum Gazprom, Lukoil sau Rosneft au inregistrat pierderi uriașe la Bursa de la Moscova.…

- Mai multi oficiali europeni au primit interdicție de a calatori in Rusia, ca raspuns la restrictiile impuse Moscovei de Bruxelles. Nu s-a precizat insa despre ce oficiali este vorba, noteaza Reuters. Se pare ca interdictiile de intrare par sa fie legate de sanctiunile pe care UE le-a impus Rusiei din…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa, in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina intrerupe aprovizionarea, scrie money.usnews.com, citand Reuters.