Stiri pe aceeasi tema

- Lumea "nu mai poate amana masurile ambitioase in domeniul schimbarilor climatice", dupa publicarea constatarilor socante ale expertilor in domeniul climei din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, a declarat luni seful diplomatiei americane Antony Blinken, in timp ce vicepresedintele Comisiei Europene,…

- Klaus Iohannis despre raportul ONU privind schimbarile climatice Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a declarat astazi ca raportul publicat de ONU cu privire la schimbarile climatice trebuie sa fie un semnal de alarma pentru toata lumea pentru ca magnitudinea și…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca raportul publicat luni, 9 august, de Organizația Națiunilor Unite (ONU) cu privire la schimbarile climatice trebuie sa fie „un semnal de alarma pentru noi toti” si „este nevoie sa actionam ferm, coordonat la nivel national, european si international, pentru a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o prima reacție la raportul ONU privind schimbarile climatice. Incalzirea globala va deveni un fenomen si mai grav, limita de incalzire a globului va fi atinsa in urmatorii 20 de ani, se arata in raportul „Cod rosu pentru umanitate”, prezentat…

- Pachetul de masuri pentru atingerea obiectivelor de mediu prezentat miercuri de Comisia Europeana ar putea antrena cresterea facturilor la carburanti si incalzire pentru populatie, prin urmare UE trebuie sa fie convingatoare asupra faptului ca acest pachet este ''echitabil si solidar'',…

- Potrivit noului sondaj Eurobarometru publicat astazi, europenii cred ca schimbarile climatice sunt problema cea mai grava cu care ne confruntam in prezent. Mai mult de 9 din 10 respondenți considera ca schimbarile climatice sunt o problema grava (93 %), iar aproape 8 din 10 (78 %) – ca este o problema…

- AFP a avut acces la proiectul grupului interguvernamental, privind schimbarile climatice (IPCC), care urmeaza sa fie publicat anul viitor. Cateva concluzii ale acestui raport privesc alimente, vremea și bolile cu care am putea sa ne confruntam. O lipsa de alimente Raportul arata cum schimbarile climatice…

- Sefii principalelor institutii ale Uniunii Europene si presedintele american Joe Biden se vor angaja la summitul de saptamana viitoare sa aprofundeze cooperarea in vederea combaterii schimbarilor climatice, sa inceteze disputele comerciale, sa coopereze in politica fata de China, vor pleda pentru realizarea…