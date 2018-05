Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca Washingtonul se retrage din ințelegerea internaționala privind arsenalul nuclear al Iranului. Presedintele american a criticat acordul incheiat in 2015 de puterile internationale – SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania – ...

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- ”Am deschide Cutia Pandorei. Ar putea izbucni razboiul. Nu cred ca Donald Trump vrea asta”, a declarat Emmanuel Macron pentru revista germana Der Spiegel. Pe 12 mai va decide Trump daca SUA se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a indicat in trecut ca asta va face, insa ramane…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Mike Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu in Orientul Mijlociu care include aliati cheie ai Statelor Unite. Vizita noului secretar de Stat in capitala saudita are loc intr-un moment de crestere brusca a tensiunii cu Yemenul vecin, unde Arabia Saudita conduce o interventie…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…