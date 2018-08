Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma ciocnirilor dintre manifestanti si fortele de ordine, dupa ce zeci de mii de romani au iesit in strada vineri pentru a protesta impotriva guvernului PSD in mai multe orase din tara si in...

- Sute de ploiesteni au pelcat, vineri, la Bucuresti pentru a participa la protestul Diasporei. Multi dintre ei si-au dat intalnire in diferite puncte ale Ploiestiului pentru a pleca in grup catre Capitala.

- Timisorenii sunt asteptati vineri seara de la ora 19.00, in Piata Operei pentru un nou protest #rezist. Chiar daca liderii miscarilor civice care au organizat pana acum protestele de la Timisoara s-au dus la Bucuresti, timisorenii sunt asteptati sa fie solidari cu romanii din diaspora care protesteaza…

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi spune, intr-un interviu dat presei straine, ca alianța de guvernare de la București nu urmarește reforma sistemului judiciar, așa cum pretinde, ci vrea sa ingreuneze munca investigatorilor, procurorilor și poliției, iar efectele nu se rezuma la actele de corupție.

- Presa internationala relateaza, joi dimineata, despre protestele anticoruptie din Romania si trateaza pe larg retinerea jurnalistului german Paul Arne Wagner care lucreaza de mai multe luni la un documentar despre manifestatiile anticoruptie din tara noastra.Noi proteste anti-guvernamentale…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters