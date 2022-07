Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a luat apararea lui Viktor Orban dupa discursul virulent din weekend, de la Baile Tușnad, in care premierul ungar a vorbit despre „amestecarea raselor”. Hunor a declarat, intr-un interviu acordat publicației Maszol, ca discursul lui Orban nu este unul rasist sau putinist,…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o prima reacție in scandalul discursului susținut sambata de premierul maghiar Viktor Orban la Baile Tușnad. „Astfel de declarații nedorite nu iși au locul intr-o Europa unde 27 de țari tariesc in pace și in prosperitate”, a spus Ciuca. Prim-ministrul a fost intrebat…

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa-i transmita un mesaj ”din inima Ardealului” premierului Ungariei, Viktor Orban. Ciuca i-a transmis ca declarațiile care promoveaza dezbinarea și ura rasiala nu iși au locul in Romania și nici in Europa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declarațiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea” si a spus ca va avea loc o discutie in coalitie pe aceasta tema. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat ca, dupa afirmațiile cu caracter rasist facute de premierul ungar Viktor Orban la Baile Tușnad, ambasadorul Romaniei la Budapesta trebuia rechemat in țara pentru consultari, iar ambasadorul Ungariei la Bucuresti trebuia chemat la Ministerul de…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a afirmat, marti, ca declaratiile recente facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad, sunt ingrijoratoare si „preiau retorica de la Kremlin”, fiind „inacceptabile pe teritoriul Romaniei”.

- Declarațiile facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tușnad, sunt rasiste, spune la RFI avocatul Peter Eckstein-Kovacs, fost membru UDMR și o voce critica la adresa actualei conduceri a formațiunii maghiare din Parlamentul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Partida dintre Sepsi și Olimpia Lubjiana va avea parte de un spectator de lux. Prezent la școala de vara de la Baile Tușnad, Viktor Orban va asista impreuna cu selecționerul Ungariei la partida di preliminariile Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…