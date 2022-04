Reacții în Germania după refuzul vizitei lui Steinmeier: „E mai mult decât supărător” UPDATE Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ar fi dorit sa viziteze Ucraina, iar faptul ca nu a fost primit acolo a fost „iritant”, a declarat miercuri cancelarul Olaf Scholz, transmite Reuters. „Președintele (Steinmeier – n.r.) ar fi vrut sa mearga in Ucraina și l-ar fi vizitat pe președinte (Zelenski – n.r.). Ar fi fost bine sa il primeasca. Nu vreau sa comentez mai mult. Este un pic iritant, ca sa fiu politicos””, a declarat Scholz la radioul public RBB. Intrebat daca el insuși planuia o vizita la Kiev, Scholz a spus ca era in contact mai regulat cu Zelenski decat aproape orice… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

