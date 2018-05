Interventia presedintelui italian Sergio Mattarella, care a refuzat sa numeasca un eurosceptic in functia de ministru al economiei si apoi l-a mandatat pe Carlo Cottarelli, sustinator al austeritatii bugetare, sa formeze un guvern in Italia a fost salutata de partenerii europeni, dar criticata de formatiunile populiste din Europa, informeaza AFP si dpa.



In timp ce presedintele francez Emmanuel Macron a salutat "curajul" si "marele simt al responsabilitatii" de care a dat dovada Sergio Mattarella, guvernul german s-a declarat gata sa colaboreze cu noul guvern italian. "Respectul pentru…