- Chindia Targoviște a pierdut acasa cu CFR Cluj, scor 0-2, in etapa a patra din Liga 1. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a rostit cuvinte grele in direcția brigazii conduse de Iulian Calin. Dan Petrescu a fost trimis in tribune de „centralul” Iulian Calin. CFR Cluj a avut și doi…

- Gabriel Debeljuh (25 de ani) a vazut cartonașul roșu in minutul 79 al meciului dintre Chindia Targoviște și CFR Cluj, la scorul de 2-0 pentru campioana. Dan Petrescu va avea multe de obiectat despre arbitrajul lui Iulian Calin, din Chindia - CFR Cluj. Antrenorul campioanei a fost trimis in tribune,…

- Chindia - CFR Cluj, in etapa #4 din Liga 1| Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a fost eliminat in minutul 67 din cauza protestelor excesive. CFR a ramas in 10 cu un minut inainte, cand Yeboah a primit „roșu” pentru un fault dur. Petrescu s-a enervat teribil, a protestat vehement și a fost trimis in…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj , s-a calificat in turul 3 preliminar al Conference League, dupa ce a eliminat-o pe Inter d’Escaldes cu 4-1 la „general“. Dupa 3-0 in Ardeal, in mansa intai a turului 2, gruparea din Gruia a remizat, scor 1-1, in deplasare, cu campioana Andorrei. Gazdele au deschis scorul…

- FCU Craiova s-a impus cu 3-1 in fața campioanei CFR Cluj, la capatul unui meci excelent facut de formația lui Marius Croitoru. Adrian Mititelu jr, fiul patronului oltenilor, nu și-a ascuns fericirea dupa rezultatul mare reușit de formația sa. Contra campioanei CFR, FCU Craiova a facut unul dintre cele…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CFR Cluj a ratat calificarea in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a fost invinsa de echipa armeana, in primul tur al preliminariilor Ligii Campionilor, 2-2 (3-4 la 11 m). Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 6. Deac a centrat din lovitura libera, iar Boateng a inscris…

- CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana. Președintele gruparii ardelene a pus pe seama ghinionului ratarile in lanț ale jucatorilor lui Dan Petrescu.…