Reacții foarte dure din UE după decizia Curții Constituționale din Polonia: "Riscă ieșirea din UE" / "Se joacă cu focul" Premierul Mateusz Morawiecki a salutat decizia prin care justiția poloneza a decis ca unele parți din tratatele Uniunii Europene sunt incompatibile cu constituția Poloniei, însa de la nivelul UE și al țarilor membre au început sa vina reacții extrem de dure fața de ceea ce s-a anunțat la Varșovia.

Amintim ca joi, Curtea Constituționala a Poloniei a hotarât ca anumite articole din tratatele UE sunt &"incompatibile&" cu Constituția țarii, ceea ce pune sub semnul întrebarii apartenența Poloniei la Uniunea Europeana și banii veniți de la Bruxelles.

O prima reacție importanta…

Sursa articol: hotnews.ro

