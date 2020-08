Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat miercuri imaginile exclusive dezvaluite de Adevarul care demonstreaza ca ofiteri de rang inalt din Politia Romana s-au intalnit cu reprezentanti ai Clanului Duduianu. Fostul sef de Stat a subliniat ca i-ar destitui „pe loc” pe cei care au participat la intalnire,…

- In ziua in care Adevarul a publicat imagini cu ofiteri de rang inalt din Politia Romana care s-au intalnit cu Elvis Pian si cu reprezentantii Clanului Duduianu pentru a negocia conditiile de inmormantare a lui Emi Pian, ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat, intr-o declaratie in fata MAI, ca a…

