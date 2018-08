Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) condamnata afirmatiile facute de senatorul PSD Liviu Pop, joi seara, la Antena 3. Fostul ministru al Educatiei afirmase ca FDGR, formatiune in care a fost membru si Klaus Iohannis, este continuatorul organizatiei naziste Grupul Etnic German."Forumul…

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) condamna cu fermitate „calomniile ordinare debitate” de senatorul PSD Liviu Pop, care a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a condus o organizatie care este un „continuator" al unui grup nazist. Conducerea FDGR le cere liderului PSD, Liviu Dragnea,…

- “Amanarea rectificarii bugetare inseamna necheltuirea unor bani de catre anumite institutii publice, desi nesuplimentarea fondurilor pentru alte institutii publice are ca singur efect deficitul bugetar. (...) Trebuie sa spun ca (in comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale - n.r.) dansul…

- PNL solicita PSD sa se delimiteze de "comparațiile jignitoare" la adresa unor parteneri strategici ai Romaniei facute de senatorul Liviu Pop și sa-l excluda din partid, dupa ce parlamentarul a asemanat partenerii strategici ai Romaniei cu niște gandaci."Senatorul PSD, Liviu Pop a jignit intr-un…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost Ministru al Educatiei, spune ca este normal demersul premierului V.V. Dancila care a trimis o scrisoare catre Comisia Europeana despre protestele din Romania – plina de lucruri false. Pop spune ca "e absolut...

- Senatorul PSD Liviu Pop considera normal demersul prin care Viorica Dancila a informat conducerea Comisiei Europene despre protestele din Romania, premierul acuzandu-l pe Klaus Iohannis ca a facut apel la continuarea protestelor. Documentul ar fi fost transmis in limba romana, iar in el se menționa…

- Senatorul PSD Liviu Pop a catalogat, marți, ca fiind "ridicol" și "absurd" faptul ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu cere inlocuirea Cabinetului Dancila in ziua in care Eurostat a anunțat ca Romania are cea mai mare creștere economica semestriala din Europa."E ridicol cum doamna…

- Senatorul PSD Liviu Pop se delimiteaza de mesajul Mariei Grapini in care europarlamentarul ii numește proști pe care care participa la mitingul diaspora, menționand ca nu este de acord cu folosirea acestui limbaj."Orice protest pasnic il inteleg, Nu inteleg un protest violent. Toti cei care…