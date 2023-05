Artisti in premiera in Romania, la Untold!

Cea mai intensa editie UNTOLD de pana acum vine cu un line up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max si Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line up ul editiei din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years amp; Years, Alok, Topic, Zhu, Steve Aoki, Fedde… [citeste mai departe]