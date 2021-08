Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul conservator al Australiei, Scott Morrison, a respins marti apelurile pentru fixarea unor obiective mai ambitioase în ceea ce priveste lupta împotriva schimbarilor climatice ca urmare a raportului alarmant dat luni publicitatii de catre ONU, relateaza ABC, potrivit Agerpres.…

- Al saselea raport al Grupul interguvernamental de experti al ONU (IPCC) contine peste 3.000 de pagini si este semnat de 234 de oameni de stiinta. Dupa aproape zece ani de cercetari, acest raport concluzioneaza ca „lipsit de echivoc faptul ca influenta umana a incalzit atmosfera, oceanele si suprafetele…

- Lumea "nu mai poate amana masurile ambitioase in domeniul schimbarilor climatice", dupa publicarea constatarilor socante ale expertilor in domeniul climei din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, a declarat luni seful diplomatiei americane Antony Blinken, in timp ce vicepresedintele Comisiei Europene,…

- Australia a evitat vineri ca UNESCO sa inscrie Marea Bariera de Corali pe lista Patrimoniului mondial in pericol, in ciuda ingrijorarii exprimate de comunitatea stiintifica referitoare la degradarea acestui ecosistem unic, informeaza AFP. Comitetul patrimoniului mondial, reunit la Fuzhou, in China,…

- Australia va contesta recomandarea UNESCO de a include Marea Bariera de Corali pe lista siturilor Patrimoniului Mondial aflate ”in pericol”, din cauza degradarii sale provocate de schimbarile climatice, a anuntat marti guvernul acestei tari, potrivit AFP. UNESCO a publicat luni un raport preliminar…

- Liderii celor mai puternice șapte economii ale lumii vor discuta, pentru trei zile, in Cornwall, Marea Britanie, cele mai importante subiecte de pe agenda mondiala. Summitul G7, care incepe vineri și se termina duminica, marcheaza prima vizita in strainatate a lui Joe Biden de la preluarea mandatului…