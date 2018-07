Punctul de vedere preliminar remis vineri dinspre Comisia de la Venetia referitor la modificarile aduse legilor Justitiei a general mai multe reactii in randul clasei politice autohtone. Presedintele Iohannis a transmis un mesaj amplu, postat pe site-ul Presedintiei, din care reiese ca primul om in stat solicita Legislativului “sa nu ignore recomandarile organismului european”. Redam in […] Reactii dupa opinia preminara a Comisiei de la Venetia is a post from: Ziarul National