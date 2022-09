Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a planificat minutios, inca din anii 1960, protocolul celor zece zile care se vor scurge intre decesul reginei Elisabeta a II-a și inmormantarea ei, un proces numit „Operațiunea London Bridge”. Protocolul a intrat deja in vigoare, dupa ce regina a murit , joi seara, la varsta de 96…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Liz Truss, invingatoare in competiția interna pentru șefia Partidului Conservator din Marea Britanie, a fost primita, marți, de regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral din Scoția pentru a fi numita oficial prim-ministru.

- Noul premier britanic, Liz Truss, isi va incepe astazi oficial mandatul. Ea a castigat alegerile interne din Partidul Conservator dupa demisia lui Boris Johnson si preia puterea intr-un moment dominat de crize multiple. Noul premier britanic, Liz Truss, isi va incepe oficial mandatul astazi, dupa o…

- Apariție surprinzatoare a Reginei Elisabeta a II-a. In ciuda ingrijorarilor privind problemele de mobilitate semnalate chiar inainte de Jubileul de Platina, monarhul pare a fi in forma. Suverana a participat la o ceremonie in Edinburgh, in cadrul careia i-au fost oferite in mod simbolic, de catre Lordul…

- Regina Elizabeth II, 96 de ani, a sosit luni in Scotia pentru o saptamana de evenimente regale, impreuna cu mai multi membri din familia sa. Vizita sa nu a fost cunoscuta decat in ultimul moment, cum este obiceiul, din cauza problemelor sale de mobilitate. Este vorba despre prima aparitie publica de…

