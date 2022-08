Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice a fost omagiat de mai mulți lideri europeni, printre care și Ursula von der Leyen sau Emmanuel Macron, dar și de catre președintele Joe Biden. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat, de asemenea, „profundele condoleanțe”, noteaza Agerpres.Președintele american…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si premierul britanic in exercitiu, Boris Johnson, au omagiat, in cursul noptii, activitatea politica a fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, decedat la varsta de 91 de ani. Fii…

- Iernile reci au ajutat Moscova sa-i invinga pe Napoleon si pe Hitler, iar presedintele rus Vladimir Putin mizeaza acum ca preturile in crestere spectaculoasa la energie si posibilele lipsuri in iarna aceasta vor convinge Europa sa forteze Ucraina sa incheie un armistitiu, in conditiile impuse de Rusia,…

- Lidera UE a spus ca țarile blocului trebuie sa se pregateasca pentru „situația cea mai rea”, potrivit DPA, citat de Agerpres. „Intrucat Rusia a suspendat deja partial sau integral aprovizionarea cu gaz catre 12 state membre UE, trebuie sa ne pregatim cu totii pentru situatia cea mai rea,” a spus Ursula…

- Vladimir Putin intentioneaza sa participe la summitul G20 din noiembrie de la Bali, in Indonezia, dupa ce a primit o invitatie oficiala, a anuntat luni un consilier de la Kremlin. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul…