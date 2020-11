Reacţii după moartea actorului Vladimir Găitan. "O veste sfâşietoare. De ce ai plecat? Mă doare..." "Vladimir Gaitan a trecut dincolo și a lasat teatrul și filmul romanesc, pe noi toți, mult mai singuri... Condoleanțe familiei care trece prin momente atat de grele. Adio, Duțu!", a scris Vlad Radescu in postarea de pe Facebook. Se pare ca actorul suferea de o boala incurabila, mai concret un cancer al sangelui. Facea transfuzii de sange in fiecare an si citostatice si tinea un tratament medicamentos. Sicriul cu trupul neinsufletit al actorului Vladimir Gaitan va fi depus joi, incepand cu ora 13,00, la Biserica Sfantul Gheorghe Nou. Inmormantarea va avea loc sambata la ora 14.00,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Actorul Vladimir Gaitan, in varsta de 73 de ani, a murit, anunțul a fost facut marți seara pe Facebook de colegul sau Vlad Radescu. De asemenea, actrița Oana Pellea a transmis un mesaj de condoleanțe.„Vladimir Gaitan a trecut dincolo si a lasat teatrul si filmul romanesc, pe noi toti, mult mai singuri...

