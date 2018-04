Stiri pe aceeasi tema

- Tudor va fi ajutat de asistentii Iulian Radu si Alexandru Voda. Arbitru de rezerva va fi Adrian Illyes, iar observatory Eduard Dumitrescu si Romulus Chihaia. Celelalte doua partide ale etapei a patra din play-off se vor disputa duminica (CFR Cluj – Astra Giurgiu, ora 20.45) si luni (FCSB – CSU Craiova,…

- Partida va avea loc pe noul stadion al Craiovei, ”Ion Oblemenco”. "Va fi greu la Craiova, e un meci în deplasare la o echipa foarte buna, au aportul publicului, stadionul va fi plin. Am vazut un gazon care nu e prea bun, sare totul. Gazon care poate împiedica…

- LIVE PRO TV ISRAEL ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM PRO TV. ISRAEL si ROMANIA s-au intalnit de 20 de ori pana acum. Palmaresul este favorabil "tricolorilor": zece victorii, cinci egaluri si cinci infrangeri, golaveraj 29-19. Meciul amical ISRAEL ROMANIA se joaca, sambata, de la ora 20:00, la Netanya,…

- FC VIITORUL continua sa emita abonamente promotionale pentru Play OFF ul Ligii I Betano. Avand in vedere ca au ramas doar patru partide pe teren propriu pana la finalul campionatului, clubul campion al Romaniei a redus preturile abonamentelor, astfel: 120 lei Tribuna I,100 lei Tribuna a II a, 40 lei…

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Astra, Viitorul, Dinamo, CSMS Iași și FC Botoșani se lupta pentru trei locuri de play-off. Dupa ultima etapa, in care s-a impus contra Chiajnei, 4-3, Dinamo a urcat pe locul 6, luand locul celor de la FC Botoșani, care a pierdut cu CSMS Iași, 0-1. …

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Situația traficului rutier, in dimineața zilei de 21 ianuarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului, informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…